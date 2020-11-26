Адвокат призвал студентов разрывать контракты с вузами
Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что студенты вправе потребовать даже не пересчета платы, а возврата всей суммы.
Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.
Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение не является той услугой, за которую студенты и их родители платили деньги, а потому они вправе потребовать даже не пересчета платы, а возврата всей суммы.
«Мы вправе вообще забрать свои деньги – если нам не дали тот продукт, за который мы заплатили – отдайте нам наши деньги», - сказала она.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин ранее рассказал на пресс-конференции НСН, что российские власти из фонда благосостояния могли бы простимулировать вузовских преподавателей готовить качественные онлайн-лекции.
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