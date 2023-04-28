В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности коучей

Он предполагает также информирование ими о своей работе органов исполнительной власти. Коучи будут обязаны предоставлять программу для ознакомления участникам просветительской деятельности и уведомлять о них органы исполнительной власти.

Сейчас существующие обстоятельства содействуют совершению противоправных действий. Недобросовестные коучи злоупотребляют доверием людей и пробелами в законодательстве с целью извлечения прибыли.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести лицензирование деятельности блогеров-тренеров, продающих свои курсы в интернете, и создать реестр недобросовестных коучей, сообщает «Радиоточка НСН».

