В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности коучей
Проект закона о регулировании деятельности коучей внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Он предполагает также информирование ими о своей работе органов исполнительной власти. Коучи будут обязаны предоставлять программу для ознакомления участникам просветительской деятельности и уведомлять о них органы исполнительной власти.
Сейчас существующие обстоятельства содействуют совершению противоправных действий. Недобросовестные коучи злоупотребляют доверием людей и пробелами в законодательстве с целью извлечения прибыли.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести лицензирование деятельности блогеров-тренеров, продающих свои курсы в интернете, и создать реестр недобросовестных коучей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru