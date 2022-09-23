В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Совет Федерации внес в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для контрактников и попавших под частичную мобилизацию. Как сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв, проект федерального закона предусматривает предоставление льготного периода на оплату кредита для указанных категорий граждан.

Сенатор пояснил, что документ разработан в целях защиты прав и законных интересов заёмщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту и лиц, находящихся у них на иждивении.