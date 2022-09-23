В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных
Совет Федерации внес в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для контрактников и попавших под частичную мобилизацию. Как сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв, проект федерального закона предусматривает предоставление льготного периода на оплату кредита для указанных категорий граждан.
Сенатор пояснил, что документ разработан в целях защиты прав и законных интересов заёмщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту и лиц, находящихся у них на иждивении.
«Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода», - пояснил Журавлев, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что вопросы законодательного закрепления кредитных каникул и сохранения рабочих мест для мобилизованных граждан включены в повестку на следующую неделю.
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