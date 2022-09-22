Госдума рассмотрит вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума рассмотрит пункты по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Как сообщила депутат Мария Бутина, эти вопросы включены в повестку на следующую неделю.

«В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Вы просили, мы сделали», - написала Бутина в Telegram-канале.