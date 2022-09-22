Госдума рассмотрит вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума рассмотрит пункты по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Как сообщила депутат Мария Бутина, эти вопросы включены в повестку на следующую неделю.
«В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан. Вы просили, мы сделали», - написала Бутина в Telegram-канале.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил автоматически предоставлять мобилизованным россиянам каникулы по выплате потребительских кредитов и ипотеки.
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