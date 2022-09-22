В Госдуме предложили автоматически давать кредитные каникулы мобилизованным
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил автоматически предоставлять мобилизованным россиянам каникулы по выплате потребительских кредитов и ипотеки. Об этом парламентарий рассказал в беседе с NEWS.ru.
«Вопрос информирования банков и микрофинансовых организаций (МФО) — это вопрос технологии. Но сегодняшние технологии позволяют сделать так, чтобы кредитные организации получали информацию о людях из перечня мобилизованных», — отметил Аксаков.
Глава думского комитета предлагает предоставлять кредитные каникулы на все время прохождения службы. В ближайшие дни Аксаков намерен отправить законопроект на отзыв в правительство.
Ранее Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным. Граждане могут обратиться в свою кредитную организацию за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера. Кроме того, финансовым учреждениям рекомендовано не начислять мобилизованным штрафы и пени, не требовать досрочного исполнения обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или взятого в ипотеку жилья.
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