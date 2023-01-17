В Госдуму направили инициативу об изъятии имущества иноагентов в доход государства
Фонд защиты национального исторического наследия направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину инициативу о конфискации и обращении в доход государства имущества граждан, внесенных в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение фонда.
«На территории РФ и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб, позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством нашей страны», — указано в документе.
Фонд отмечает, что это нарушает принципы национальной безопасности и социальной справедливости. Как указали авторы инициативы, многие россияне поддерживают внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, которые позволят конфисковать имущество у иноагентов и передать его государству.
Как отметил директор фонда Александр Карабанов в беседе с ТАСС, организация предлагает разработать правовой механизм, позволяющий в полной мере реализовать инициативу. Руководитель фонда добавил, что изъятие имущества у иноагентов и уличенных в «деятельности, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или распространение информации, подрывающей основы безопасности», поможет удержать в обществе «единое мнение относительно стратегии политического развития», пишет Газета.ру.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в УК РФ норму о конфискации имущества у граждан, которые покинули страну и из-за рубежа призывают к экстремизму и дискредитируют Вооруженные силы РФ, напоминает телеканал «360».
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