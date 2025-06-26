Захарова: Присоединение к трибуналу СЕ и Украины Россия расценит как демарш
Соглашение Совета Европы и Киева о создании, так называемого, спецтрибунала по преступлениям агрессии против Украины, а также работа и решения этого органа, будут для России ничтожны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, присоединение к этому трибуналу любого из государств Москва «будет расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление к усугублению» конфликта на Украине.
Захарова добавила, что в отношении подобных «инструментов заказного правосудия» Россия будет принимать ограничительные меры согласно своему законодательству.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что почти вся Европа ведёт войну против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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