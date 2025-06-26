Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны в четверг вечером уничтожили четыре украинских беспилотника, которые были обнаружены над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, инцидент произошел в период с 17:50 до 18:30 мск. Все сбитые аппараты были самолетного типа, уточнили в Минобороны.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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