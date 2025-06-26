Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны в четверг вечером уничтожили четыре украинских беспилотника, которые были обнаружены над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел в период с 17:50 до 18:30 мск. Все сбитые аппараты были самолетного типа, уточнили в Минобороны.