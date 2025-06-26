Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны в четверг вечером уничтожили четыре украинских беспилотника, которые были обнаружены над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел в период с 17:50 до 18:30 мск. Все сбитые аппараты были самолетного типа, уточнили в Минобороны.

Над Брянской областью уничтожили шесть украинских БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская Область

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