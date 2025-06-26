Опрос: Россияне ждут биткоин по $150 тысяч

Отмечается, что 21% опрошенных уверены, что к концу 2025 года стоимость криптовалюты вырастет до 150 тысяч долларов. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте от 18 до 34 лет.

Ещё треть опрошенных считают, что стоимость бикоина составит от 100 тысяч до 115 тысяч долларов. А каждый пятый из россиян, наоборот, уверен в снижении курса до 80-95 тысяч долларов.

Также исследователи указали, что более трети опрошенных не готовы инвестировать в биткоин, из-за его высокой волатильность и недостатка знаний о рынке в целом.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев заявил «Радиоточке НСН», что люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль.

