Опрос: Россияне ждут биткоин по $150 тысяч
Большинство россиян знакомы с биткоином. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявили 76% участников опроса платформы Футурум.
Отмечается, что 21% опрошенных уверены, что к концу 2025 года стоимость криптовалюты вырастет до 150 тысяч долларов. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте от 18 до 34 лет.
Ещё треть опрошенных считают, что стоимость бикоина составит от 100 тысяч до 115 тысяч долларов. А каждый пятый из россиян, наоборот, уверен в снижении курса до 80-95 тысяч долларов.
Также исследователи указали, что более трети опрошенных не готовы инвестировать в биткоин, из-за его высокой волатильность и недостатка знаний о рынке в целом.
Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев заявил «Радиоточке НСН», что люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru