ЕС обсудит меры к Израилю за возможное нарушение соглашения об ассоциации

Лидеры стран Европейского союза поручили Совету министров иностранных дел ЕС в июле вернуться к рассмотрению возможных нарушений Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Такое решение принято по итогам обсуждения ситуации на Ближнем Востоке на саммите в Брюсселе, следует из опубликованного итогового заявления.

В документе указано, что Европейский совет принял к сведению представленный ранее доклад и рекомендовал Совету ЕС продолжить рассмотрение возможных дальнейших шагов в зависимости от развития ситуации.