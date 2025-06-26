ЕС обсудит меры к Израилю за возможное нарушение соглашения об ассоциации

Лидеры стран Европейского союза поручили Совету министров иностранных дел ЕС в июле вернуться к рассмотрению возможных нарушений Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Такое решение принято по итогам обсуждения ситуации на Ближнем Востоке на саммите в Брюсселе, следует из опубликованного итогового заявления.

В документе указано, что Европейский совет принял к сведению представленный ранее доклад и рекомендовал Совету ЕС продолжить рассмотрение возможных дальнейших шагов в зависимости от развития ситуации.

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Речь идет о докладе, подготовленном к июньскому заседанию глав МИД ЕС, в котором ставится под сомнение соблюдение Израилем условий ассоциации.

В случае признания нарушений возможна приостановка действия соглашения. Следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС запланировано на 15 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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