Путин назвал возможное изъятие резервов РФ грабежом и точкой невозврата

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае конфискации Западом российских золотовалютных резервов процесс регионализации глобальной финансовой системы станет необратимым. Такое заявление он сделал на заседании Евразийского экономического форума в Минске.

По мнению российского лидера, усиление независимых региональных платежных механизмов может пойти на пользу мировой экономике.