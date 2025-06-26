Путин назвал возможное изъятие резервов РФ грабежом и точкой невозврата
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае конфискации Западом российских золотовалютных резервов процесс регионализации глобальной финансовой системы станет необратимым. Такое заявление он сделал на заседании Евразийского экономического форума в Минске.
По мнению российского лидера, усиление независимых региональных платежных механизмов может пойти на пользу мировой экономике.
Он подчеркнул, что возможная потеря замороженных активов лишь ускорит этот процесс. Путин добавил, что с юридической точки зрения речь будет идти не о краже, а об открытом хищении, то есть о грабеже.
Глава государства также отметил, что взаимодействие России с такими институтами, как Всемирный банк и другими структурами, ориентированными на Запад, серьезно осложнено их политической ангажированностью. В этой связи, по его словам, Москва последовательно снижает зависимость от западных финансовых организаций, передает «Радиоточка НСН».
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