В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о наказании за треш-стримы
Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор Александр Башкин.
Так, предлагается внести изменения в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы. Отмечается, что правительство поддержало данные инициативы.
Предлагается установить наказание до 600 тысяч рублей штрафа с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом), реальный срок по ряду статьям, также треш-стрим в таком случае станет отягчающим обстоятельством.
Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».
«Я жду все-таки закон, чтобы понять, что такое треш? Например, есть стример, который может нюхать трусы своей матери, бьет ее, целуется с ней – для меня это треш, а для кого-то нет. Надо эту грань понимать, потому что у каждого своя грань треша. Поэтому мы ждем закон, чтобы понять, что именно нельзя», - сказал Ягодка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru