В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о наказании за треш-стримы

Группа сенаторов и депутатов на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект о наказании за треш-стримы, сообщил РИА Новости один из авторов документа сенатор Александр Башкин.

Так, предлагается внести изменения в УК РФ, КоАП РФ и федеральные законы. Отмечается, что правительство поддержало данные инициативы.

Предлагается установить наказание до 600 тысяч рублей штрафа с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом), реальный срок по ряду статьям, также треш-стрим в таком случае станет отягчающим обстоятельством.