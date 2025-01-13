Песков: В Кремле не обсуждают тему отмены или альтернативы ЕГЭ

Тема отмены Единого государственного экзамена или альтернативы ЕГЭ не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, Кремль не участвует в этой дискуссии.

«Эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», — указал Песков.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказал мнение, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЕГЭДмитрий Песков

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