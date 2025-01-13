Песков: В Кремле не обсуждают тему отмены или альтернативы ЕГЭ
13 января 202512:39
Тема отмены Единого государственного экзамена или альтернативы ЕГЭ не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль не участвует в этой дискуссии.
«Эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», — указал Песков.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказал мнение, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru