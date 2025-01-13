Песков: В Кремле не обсуждают тему отмены или альтернативы ЕГЭ

Прокуратура сообщила о пострадавших при пожаре в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы Во флагманских центрах за год помощь получили почти 370 тысяч пациентов Москвичи могут сдать новогодние деревья в 165 пунктов для переработки Акция по оплате счетов на mos.ru через СБП продлена на год Дмитрий Певцов попрощался с театром «Ленком», в котором прослужил 33 года