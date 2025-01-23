В Госдуме заявили об индексации страховых пенсий в феврале

Кабмин России имеет возможность доиндексировать страховые пенсии, надбавка будет проведена 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

Госдума: Пенсии в России могут проиндексировать в феврале

По его словам, доплата произойдёт и за январскую пенсию.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры