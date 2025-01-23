В Госдуме заявили об индексации страховых пенсий в феврале
23 января 202502:01
Кабмин России имеет возможность доиндексировать страховые пенсии, надбавка будет проведена 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.
По его словам, доплата произойдёт и за январскую пенсию.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru