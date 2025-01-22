Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат
Президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания по экономическим вопросам он указал, что аналогичную допиндексацию следует произвести в отношении военных пенсионеров.
«Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», - заключил глава государства,
Путин добавил, что сделать всё необходимо «задним числом – с 1 января 2025 года».
Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил о необходимости внепланово повысить пенсии еще на 2-3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru