Госдума: Пенсии в России могут проиндексировать в феврале

Российские пенсионеры могут в феврале получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

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По словам парламентария, в случае одобрения кабмином дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, россияне на заслуженном отдыхе в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты.

Ранее депутат Госдумы предложил внепланово повысить пенсии на 2-3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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