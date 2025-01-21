Госдума: Пенсии в России могут проиндексировать в феврале
21 января 202505:34
Российские пенсионеры могут в феврале получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
По словам парламентария, в случае одобрения кабмином дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, россияне на заслуженном отдыхе в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты.
Ранее депутат Госдумы предложил внепланово повысить пенсии на 2-3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru