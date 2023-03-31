В Госдуме заявили о планах продлить кредитные каникулы до конца года
Госдума намерена продлить до конца года кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были введены на фоне пандемии. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Срок, в течение которого указанные категории россиян могут обратиться к кредитору за кредитными каникулами для заключенных до 1 марта 2022 года договоров, истекает 31 марта.
«Антиковидные каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие ... каникулы до конца года», — отметил Аксаков в беседе с РИА Новости.
В дальнейшем Дума планирует принять соответствующий постоянно действующий закон, пишет РИА ФАН.
Ранее Аксаков сообщил, что механизм кредитных каникул по потребительским займам начнет постоянно действовать с марта, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru