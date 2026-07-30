Не только учителя: Каких сотрудников могут уволить за посты в соцсетях

«Первыми под удар, конечно, попадают преподаватели и руководители высшего звена. Есть, конечно, ещё люди на государственной службе, которым не положено вести соцсети. Бизнес смотрит на это всё проще: ты можешь делать в своих соцсетях что угодно до тех пор, пока тебя невозможно идентифицировать как сотрудника этой компании. В тот момент, когда ты в соцсетях указываешь своё место работы, всё, что ты говоришь — осознанно или неосознанно, — будет считаться голосом и мнением компании. Если ты каким‑либо образом начнёшь порочить честь и достоинство конкретного работодателя, он начнёт защищать свои интересы», — сказал собеседник НСН.

Соцсети теперь влияют и на карьеру, и на репутацию компаний: один пост или комментарий способен навредить имиджу и спровоцировать конфликты. Поэтому работодатели всё пристальнее следят за онлайн‑активностью сотрудников. К 2026 году четверть российских компаний требует от работников соблюдать этику в соцсетях. Ещё 15% запрещают негатив о компании, а 10% — любые упоминания о работодателе.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что публикация работником в соцсетях бытовых деталей вроде завтрака или любимых цветов не должна становиться поводом для увольнения, однако если в трудовом контракте чётко прописаны этические нормы и запреты, их нарушение даёт работодателю законные основания для расторжения договора.

