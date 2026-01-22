В Госдуме потребовали создать новую систему управления заповедниками
Для предотвращения незаконных построек в заповедниках требуется глубокая пересборка всей системы их управления, считают опрошенные НСН депутаты.
Нарушения, выявленные в сфере управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), прямо указывают на необходимость глубокой пересборки всей системы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Генпрокуратура выявила массовые нарушения на особо охраняемых природных территориях, в десятках заповедников обустроены незаконные охотничьи угодья (47 – в Нижегородской и Ульяновской областях), велись коммерческие постройки, вырубка леса и отсутствовала защита краснокнижных растений и животных, сообщают «Известия». Нарушения выявлены также в Дагестане, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Тверской областях и других регионах.
Кобылкин считает, что сначала нужно создать прозрачную систему управления заповедными зонами.
«Системные нарушения, выявленные в сфере управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), не просто являются поводом для точечных исправлений. Они прямо указывают на необходимость глубокой пересборки всей системы. Необходима оценка реального состояния ООПТ на основе объективного мониторинга антропогенного воздействия — от пожаров до туристического прессинга. Требуется укрепление кадрового состава и формирование новой культуры, где ООПТ воспринимаются как неприкосновенный экологический фонд нации, а не потенциальная ресурсная база. Сначала необходимо создать работающую, прозрачную и защищённую от нарушений систему управления ООПТ. Только после этого можно рассматривать любые исключительные механизмы, подобные изъятиям», - подчеркнул парламентарий.
Депутат Госдумы Александр Коган потребовал жёстко пресекать попытки изменения границ ООПТ.
«Мы должны жёстко пресекать незаконную застройку, несанкционированные свалки, попытки изменения границ ООПТ. Развертывание системы фонового экологического мониторинга станет технической основой для этой работы. Парадокс в том, что отсутствие регулируемого развития часто ведёт к большему ущербу. Пример Камчатки показателен: вся территория – охранная, но проложенная сеть экологических троп направляет туристический поток, предотвращая хаотичное воздействие. Это и есть разумное управление. Именно на это направлены наши усилия в Госдуме. Защита природы требует не только твёрдых принципов, но и современных, работающих инструментов. Мы над ними работаем», - добавил Коган.
Ранее экологи призвали доработать проект стратегии развития заповедной системы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
