Нарушения, выявленные в сфере управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), прямо указывают на необходимость глубокой пересборки всей системы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Генпрокуратура выявила массовые нарушения на особо охраняемых природных территориях, в десятках заповедников обустроены незаконные охотничьи угодья (47 – в Нижегородской и Ульяновской областях), велись коммерческие постройки, вырубка леса и отсутствовала защита краснокнижных растений и животных, сообщают «Известия». Нарушения выявлены также в Дагестане, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Тверской областях и других регионах.

Кобылкин считает, что сначала нужно создать прозрачную систему управления заповедными зонами.