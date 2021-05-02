В Госдуме заявили о необходимости апгрейда нового сервиса МВД для борьбы с телефонным мошенничеством
Разрабатываемый мобильный сервис МВД «Антимошенник» для борьбы с телефонными злоумышленниками должен предусматривать постоянные обновления, чтобы предупреждать защищать пользователей о звонках мошенников. Такое мнение высказал по поводу новинки, которая должна появиться к концу 2021, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
По мнению парламентария, злоумышленники ищут выгоду и придумывают возможности для обмана людей в различных сферах «начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей».
«Это очень серьёзный мошеннический бизнес. Этому сервису («Антимошенник» - прим. НСН) даже тогда, когда он начнёт работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы», — цитирует законодателя RT.
Ранее стало известно, что МВД к концу 2021 года завершит разработку сервиса «Антимошенник», который сможет информировать пользователей о звонках мошенников.
Накануне сообщалось о новой схеме мошенников, которые вымогают данные банковских карт под угрозой их отключения от SWIFT.
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