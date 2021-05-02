В Госдуме заявили о необходимости апгрейда нового сервиса МВД для борьбы с телефонным мошенничеством

Разрабатываемый мобильный сервис МВД «Антимошенник» для борьбы с телефонными злоумышленниками должен предусматривать постоянные обновления, чтобы предупреждать защищать пользователей о звонках мошенников. Такое мнение высказал по поводу новинки, которая должна появиться к концу 2021, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По мнению парламентария, злоумышленники ищут выгоду и придумывают возможности для обмана людей в различных сферах «начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей».