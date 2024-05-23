В Госдуме заявили, что запрет на кальяны затронет все рестораны и кафе

Запрет на кальяны должен затронуть все кафе и рестораны, так как контролировать процесс курения «в отдельных залах» практически невозможно, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с НСН. Он также отметил, что зачастую сами заведения не могут объяснить, какие смеси курят их гости.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, согласно которому будет запрещено курение кальянов («бестабачных смесей для нагревания») в общественных местах. Также под запрет попадет розничная торговля этой продукцией с массовой долей никотина более 3,5%, пишет «Парламентская газета». Заправлять смеси с содержанием табака запрещено с 2020 года, однако парламентарии говорят о добавлении «скрытого никотина», провоцирующего тягу к вредной привычке.