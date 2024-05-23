В Госдуме заявили, что запрет на кальяны затронет все рестораны и кафе
Депутат Александр Петров заявил НСН, что для специализированных кальянных может быть введено дополнительное лицензирование.
Запрет на кальяны должен затронуть все кафе и рестораны, так как контролировать процесс курения «в отдельных залах» практически невозможно, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с НСН. Он также отметил, что зачастую сами заведения не могут объяснить, какие смеси курят их гости.
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, согласно которому будет запрещено курение кальянов («бестабачных смесей для нагревания») в общественных местах. Также под запрет попадет розничная торговля этой продукцией с массовой долей никотина более 3,5%, пишет «Парламентская газета». Заправлять смеси с содержанием табака запрещено с 2020 года, однако парламентарии говорят о добавлении «скрытого никотина», провоцирующего тягу к вредной привычке.
«Мы не можем контролировать каждый ресторан постоянно. Самое большое количество нарушений – это как раз кальянные. И это публичная демонстрация детям курения, что крайне негативно влияет на их поведение, это пропагандирует само курение. Нужно курить дома такие смеси. То, что они называют отдельными залами, на практике это смех на палочке. Попробуйте зайти в любой восточный ресторанчик, кальяны везде, с детьми не зайти. Все попытки проверить, что там курят, ничем не заканчиваются. Выходит человек, который не очень понимает по-русски. Обычно они говорят, что они на аутсорсинге, что ресторан к этим кальянам не имеет отношения. Это неправильно. Бестабачные смеси тоже вредны, нужно стараться это из нашей жизни убрать. Кому это нравится, пусть дома курят. Мы разобрались в этом вопросе очень серьезно, большинство россиян это поддерживают», - объяснил он.
При этом разобраться нужно и со специализированными кальянными, уверен депутат. Он призвал ввести для таких мест отдельное лицензирование.
«Мы должны упорядочить специализированные кальянные, у нас есть Союз кальянщиков, они должны разобраться и навести порядок в кальянных. Есть истинные кальянные, а есть кальянные, которые только прикрытие. Они сами заинтересованы в порядке не меньше депутатов. У нас это серая зона сегодня. Мое предложение было подумать над тем, чтобы отдельное лицензирование ввести», - добавил собеседник НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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