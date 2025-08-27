В Госдуме заявили, что за передачу sim-карт третьим лицам с 1 сентября грозит штраф
С 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.
По его словам, например, родители по-прежнему могут покупать карты для своих детей, а взрослые дети — для пожилых родителей. При этом купить sim-карту себе и отдать ее другу, коллеге или соседу – будет считаться нарушением, за которое в перспективе может грозить штраф до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
Парламентарий отметил, что за кратковременную передачу телефона с sim-картой платить штраф не придется. Безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не считается нарушением.
Ранее в России нашли 56 человек, на которых оформлены более миллиона sim-карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
