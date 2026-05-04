СМИ: Из-за борьбы с бедностью в РФ изменят способ расчета коэффициента

Росстат представил новый подход к расчету коэффициента Джини, который выражается числом от нуля до единицы — чем ближе к верхнему значению, тем сильнее расслоение доходов у населения. В РФ коэффициент считают с 1995 года, по итогам 2025 года его значение выросло до рекордных 0,422 — на таком же высоком уровне оно находилось только в 2007 году.

Такая динамика не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей, установленных указом президента Владимира Путина в 2024 году: снижение показателя до 0,37 к 2030 году и до 0,33 — к 2036-му.

Теперь рассчитанный по новой, дополнительной методике коэффициент неравенства по итогам 2025 года составил только 0,375. В перспективе, именно этот новый показатель будет использоваться властями для оценки прогресса в достижении национальной цели по снижению неравенства в стране, так как по нынешней методике она только отдалялась.

Для снижения уровня бедности в России до 5% к 2036 году следует изменить систему оплаты труда и повысить уровень заработной платы, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

