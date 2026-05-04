СМИ: Из-за борьбы с бедностью в РФ изменят способ расчета коэффициента
В России уровень неравенства решено считать иначе — после вычета налогов (у бедных они ниже) и с учетом региональной дифференциации доходов населения, сообщает «Коммерсант».
Росстат представил новый подход к расчету коэффициента Джини, который выражается числом от нуля до единицы — чем ближе к верхнему значению, тем сильнее расслоение доходов у населения. В РФ коэффициент считают с 1995 года, по итогам 2025 года его значение выросло до рекордных 0,422 — на таком же высоком уровне оно находилось только в 2007 году.
Такая динамика не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей, установленных указом президента Владимира Путина в 2024 году: снижение показателя до 0,37 к 2030 году и до 0,33 — к 2036-му.
Теперь рассчитанный по новой, дополнительной методике коэффициент неравенства по итогам 2025 года составил только 0,375. В перспективе, именно этот новый показатель будет использоваться властями для оценки прогресса в достижении национальной цели по снижению неравенства в стране, так как по нынешней методике она только отдалялась.
Для снижения уровня бедности в России до 5% к 2036 году следует изменить систему оплаты труда и повысить уровень заработной платы, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Горячие новости
- СМИ: Из-за борьбы с бедностью в РФ изменят способ расчета коэффициента
- СМИ: НАТО планирует начать в кино военную пропаганду
- СМИ: Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков»
- СМИ: Более трех тысяч домов уже неделю остаются без света в Тверской области
- Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
- Трамп: США запускают операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива
- СМИ: В «Шереметьево» случился «багажный» коллапс
- Собянин: Причина взрыва в многоэтажке в Москве – беспилотник
- СМИ: В Москве в многоэтажке ЖК «Мосфильмовский» произошел взрыв
- В Североуральске на улице заметили женщину с гранатометом