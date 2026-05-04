Цены на свинину в РФ обвалились из-за перенасыщения рынка
В России закупочные цены на свиные отрубы на оптовом рынке упали год к году на 15–22%, сообщают «Известия».
Бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. Это произошло в условиях насыщения спроса из-за низкой активности потребителей, одновременного роста объемов производства мяса в начале 2026 года, а также из-за ограничения экспорта. Как следствие, часть отечественных свиноводов вынуждена продавать продукцию около уровня себестоимости. При этом ситуацию не спасает традиционный в летний период шашлычный сезон, начало которого отложено из-за холодной погоды.
Средняя стоимость окорока в годовом выражении снизилась на 18%, до 232 рублей за кг, лопатки — на 17% (230 рублей), грудинки — на 22% (195 рублей). Как заявил представитель «Мираторга», давление на бизнес оказывают дорогие кредиты, удорожание техники, топлива и запчастей. Дополнительную нагрузку создают внедрение системы маркировки и рост затрат на логистику.
При этом производство свинины продолжает расти. По данным Росстата, в I квартале 2026 года ее выпуск увеличился год к году на 5,7%, до 1,47 млн т в живом весе.
Ранее в АКОРТ назвали самое дешевое мясо для шашлыка в торговых сетях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
