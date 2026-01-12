В Госдуме предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт

Льготы при уплате взносов за капитальный ремонт следует назначать пенсионерам автоматически. Как пишет RT, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

В обращении на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина они отметили, что в настоящее время для оформления льготы пожилым людям приходится лично обращаться в органы соцзащиты и собирать справки.

Авторы инициативы считают, что все необходимые данные можно передавать между ведомствами автоматически. Это снизит административную нагрузку на пенсионеров и упростит реализацию их права льготу.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
