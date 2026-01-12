В Госдуме предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт

В обращении на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина они отметили, что в настоящее время для оформления льготы пожилым людям приходится лично обращаться в органы соцзащиты и собирать справки.

Авторы инициативы считают, что все необходимые данные можно передавать между ведомствами автоматически. Это снизит административную нагрузку на пенсионеров и упростит реализацию их права льготу.

Ранее в Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».