В Госдуме предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт
Льготы при уплате взносов за капитальный ремонт следует назначать пенсионерам автоматически. Как пишет RT, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы.
В обращении на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина они отметили, что в настоящее время для оформления льготы пожилым людям приходится лично обращаться в органы соцзащиты и собирать справки.
Авторы инициативы считают, что все необходимые данные можно передавать между ведомствами автоматически. Это снизит административную нагрузку на пенсионеров и упростит реализацию их права льготу.
Ранее в Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
