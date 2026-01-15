Прогноз о том, что в 2026 году стоимость капитального ремонта вырастет на 25%, сильно преувеличен, а вот отдельные материалы на столько подорожать могут. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.

В 2026 году стоимость капитального ремонта квартир в Москве под ключ может вырасти на 20–25%, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Domeo. Лапидус не согласился с такими ожиданиями.

«Я не сильно верю в возможность такого повышения стоимости в рамках капитального ремонта. Ни один прогноз не дает таких величин, но, конечно, увеличение стоимости капремонта будет таким же, как увеличение стоимости общестроительных работ. Но цифры явно завышены», - заметил он.

Также собеседник НСН раскрыл, какой рост цен ждет строительные материалы.

«Подорожают материалы. Ожидается, что некоторые могут подорожать на 15-20%, есть даже позиции, которые до 25% подорожают, именно те, которые используются при капремонте. Вообще я бы поостерегся говорить, что что-то будет за пределами инфляционных ожиданий. А вот снижения цен на ремонт точно ждать не стоит», - подытожил Лапидус.

Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказывал НСН, что ремонт квартир за 2025 год подорожал на 50%, а цены на рабочую силу выросли в два раза.

