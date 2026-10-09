Черногория признала Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности

Отмечается, что Звинчук, его супруга Валерия и ещё трое россиян — Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко — будут высланы из страны, их право на пребывание в республике аннулировано.

По информации местного издания Vijesti, изъятые у россиян оборудование, в том числе дрон, фотокамеру и мобильные телефоны направили на экспертизу для «установления целей и задач их использования на территории Черногории».

Ранее политолог Алексей Мухин допустил, что целью задержания Звинчука в Черногории может быть пополнение западными спецслужбами обменного фонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

