Черногория признала Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности

Власти Черногории признали автора проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает RT.

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Отмечается, что Звинчук, его супруга Валерия и ещё трое россиян — Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко — будут высланы из страны, их право на пребывание в республике аннулировано.

По информации местного издания Vijesti, изъятые у россиян оборудование, в том числе дрон, фотокамеру и мобильные телефоны направили на экспертизу для «установления целей и задач их использования на территории Черногории».

Ранее политолог Алексей Мухин допустил, что целью задержания Звинчука в Черногории может быть пополнение западными спецслужбами обменного фонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Булкин Сергей
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