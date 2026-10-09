Черногория признала Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности
Власти Черногории признали автора проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает RT.
Отмечается, что Звинчук, его супруга Валерия и ещё трое россиян — Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко — будут высланы из страны, их право на пребывание в республике аннулировано.
По информации местного издания Vijesti, изъятые у россиян оборудование, в том числе дрон, фотокамеру и мобильные телефоны направили на экспертизу для «установления целей и задач их использования на территории Черногории».
Ранее политолог Алексей Мухин допустил, что целью задержания Звинчука в Черногории может быть пополнение западными спецслужбами обменного фонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ заявили об использовании Starlink для организации протестов
- Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях энергосистемы Украины
- Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
- В РФ планируют увеличить предельный возраст службы женщин-военных
- Казахстан не знал? Откуда летели дроны на промышленный узел Омска
- США ввели санкции против МУС
- Цены вверх, выбор вниз: В РАТЭК предрекли деградацию рынка электроники
- Российским гимнастам не выдали визы для поездки на чемпионат мира в Нидерланды
- «Коготь» Боно и 120 грузовиков: «Лужники» Zivert сравнили с легендарным шоу U2
- Черногория признала Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности