Цены вверх, выбор вниз: В РАТЭК предрекли деградацию рынка электроники
Ужесточение правил сертификации техники увеличивает логистические издержки и конечную стоимость гаджетов, заявил НСН Антон Гуськов.
Полноценно заменить сокращающийся ассортимент ушедших из РФ бренды не могут ни российские производители, ни вторичный рынок, выбор сокращается, и это ведет к деградации рынка, сообщил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
Ассортимент ноутбуков ушедших брендов в России стал сокращаться, передают «Известиям» со ссылкой на участников рынка. Особенно это касается техники компаний Dell, HP и Apple. Объем данной продукции на российском рынке снизился примерно на 10%. Эксперты связывают это с ужесточением правил сертификации техники. Если ранее можно было использовать одни документы соответствия для всех поставщиков, с августа каждый импортер должен получать их самостоятельно.
Гуськов отметил, что из-за сложностей с сертификацией гаджетов не только сокращается ассортимент, но и растут цены.
«Такая тенденция есть, связано это, прежде всего, со сложностями с подтверждением соответствия такой продукции. Сейчас практически невозможно получить серийный сертификат в условиях, когда производители покинули российский рынок. Остаются так называемые партийные сертификаты, то есть, на каждую партию. А это очень долго и дорого. И поэтому действительно ассортимент начинает сокращаться. Себестоимость продукции из-за того, что на каждую партию надо делать отдельный сертификат, также возрастает. Это и временные затраты, и логистические затраты, и денежные затраты в итоге. Ситуацию мог бы решить подход, когда был бы применен так называемый условный выпуск, это выпуск товара без выполнения части таможенных требований. Он предусмотрен в соответствии с Таможенным кодексом. Но, к сожалению, Российская таможенная служба в части электроники от него отказалась. И проблемы с ассортиментом во многом связаны и с этим тоже. Возвращение условного выпуска позволило бы сократить издержки и, соответственно, повлиять на себестоимость в плане ее сдерживания. Это помогло бы рынку», — объяснил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что ни российские производители, ни вторичный рынок не смогут обеспечить полноценной замены сокращающемуся ассортименту западных брендов.
«Есть разные устройства, и хорошо, когда на рынке есть конкуренция. Главное, чтобы конкуренция легальная была. Но вместо легальных продавцов могут возникать те, кто нелегально это делает. Есть российские производители, но целиком удовлетворить спрос они ни по объемам, ни по качеству пока не могут. Вторичный рынок — это всегда модели прошлых лет. Если мы говорим о том, что рынок должен развиваться, на нем прежде всего должны оказываться более прогрессивные, новые модели. Так что на рынок приходят, если есть кому приходить. Если нет, то просто вымывается ассортимент, становится меньше техники. Спрос есть разный, и он должен удовлетворяться. И если с рынка вымываются самые современные устройства, то рынок начинает деградировать, он медленнее развивается, наоборот, начинает приходить в упадок, и это плохо», — рассказал Гуськов.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков объяснял НСН, что перспектив снижения цен на технику нет, так как тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире.
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