«Коготь» Боно и 120 грузовиков: «Лужники» Zivert сравнили с легендарным шоу U2
Новое шоу Zivert будет дороже, чем предыдущие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а U2 в свое время привезли в «Лужниках» «коготь» и безумие, аналогов которого еще не было, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Певица Zivert соберет 80 тысяч зрителей в «Лужниках», а ее новое шоу будет дороже 180 млн рублей, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий.
Юлия Зиверт накануне анонсировала концерт в «Лужниках» 11 июля 2027 года, пообещав абсолютно новое шоу «Showgirl» и «сцену 360». По ее словам, в «Лужниках» никто, кроме группы U2 ранее не делал концерт в формате 360, когда сцена находится в центре стадиона. Зубицкий выразил уверенность в солдауте.
«Она 100% соберет 80 тысяч зрителей, это даже не обсуждается, а билетов не будет за месяц до концерта. Что касается вместимости стадиона при формате 360, это зависит от постановки концерта. Кроме того, есть количество зрителей на поле, разрешаемое с точки зрения безопасности. Как правило, это не менее 15 тысяч человек в стоячем партере. Продакшн будет сложнее, чем обычный концерт. Думаю, это шоу будет дороже, чем в Питере и на «ВТБ Арене» (которые стоили 174 и 180 млн рублей – прим. НСН). Над постановкой будут работать самые крутые постановщики и технические службы России, возможно, кого-то пригласят еще из-за рубежа. Все будет сделано красиво и всем будет комфортно», - разъяснил промоутер.
Зубицкий был организатором концерта группы U2 в «Лужниках» в 2010 году. Он рассказал о подробностях того «безумного» шоу.
«Есть такой дизайнер-постановщик Марк Фишер. Когда с ним встретился Боно, он предложил ему этот «коготь» (The Claw, гигантская стальная футуристическая конструкция весом в сотни тонн – прим. НСН). Вначале был изготовлен один «коготь» и они репетировали в огромном ангаре. А потом их было изготовлено еще три. Один был в Европе, другой в Америке, третий в Южной Америке, это все перевозилось. Оборудование U2 приезжало в Москву на 120 18-метровых грузовиках, монтаж в «Лужниках» был не менее недели, было 1200 только иностранных техников, плюс наших 500. Это достаточно дорогой проект, который окупился, все было нормально, но это безумное шоу, второго такого пока нет», - подчеркнул собеседник НСН.
Вместе с тем корреспондент НСН, который был в 2010 году в «Лужниках» на концерте U2, вспоминает, что был очень впечатлен тем самым «когтем», а вот выступление Боно его не воодушевило. Он покинул шоу досрочно, за что был «проклят» своими более продвинутыми коллегами.
В начале октября Zivert собрала на «Газпром Арене» солдаут на 60 тысяч зрителей с шоу «Где-то в ретро», летом 2025 года она показала его в Москве на «ВТБ Арене». После концерта в Санкт-Петербурге на певицу в соцсетях набросились хейтеры, обвинившие ее в копировании Майкла Джексона, однако за Zivert в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
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