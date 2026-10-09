Начисление поступающим в вузы баллов за дополнительные экзамены может стимулировать «заточенных» под экзамены ЕГЭ старшеклассников учить и другие предметы, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В Минобрнауки ранее предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не потребовались при поступлении. По данным РИА Новости, речь не идет о четвертом вступительном экзамене. Начислять планируется от 15 до 25 баллов за дисциплины, связанные с будущей специальностью, в числе которых, в частности, математика, физика, химия, информатика и биология. Смолин объяснил, в чем здесь могут быть плюсы.