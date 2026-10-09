Математики – не гуманитарии: В Госдуме нашли плюсы в бонусах к ЕГЭ за «лишние» экзамены
Большинство старшеклассников сегодня учит только те предметы, которые надо будет сдавать на ЕГЭ, а остальные – как придется, сказал в эфире НСН Олег Смолин.
Начисление поступающим в вузы баллов за дополнительные экзамены может стимулировать «заточенных» под экзамены ЕГЭ старшеклассников учить и другие предметы, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В Минобрнауки ранее предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не потребовались при поступлении. По данным РИА Новости, речь не идет о четвертом вступительном экзамене. Начислять планируется от 15 до 25 баллов за дисциплины, связанные с будущей специальностью, в числе которых, в частности, математика, физика, химия, информатика и биология. Смолин объяснил, в чем здесь могут быть плюсы.
«Я с трудом, но, скорее, готов поддержать. Эта инициатива направлена на то, чтобы дети получали несколько более широкое образование, чем сейчас. Ни для кого не секрет, что большинство ребят в старших классах реально изучают те предметы, которые собираются создавать в форме ЕГЭ, а остальные предметы - как придется. Сейчас ребята, которые собираются стать гуманитариями, почти ничего не знают в точных науках, а те, кто планирует быть математиками, специалистами в информационных технологиях и так далее, очень часто о не знают гуманитарных наук. Это не здорово, ЕГЭ разрушает систему общего школьного образования. Теперь это может стимулировать ребят изучать более широкий круг предметов. Это плюс», - посетовал депутат.
Главным минусом нововведения он назвал увеличение доходов репетиторов.
«Минус в том, что к ЕГЭ, как правило, готовятся с репетиторами. Если человек - не уверенный отличник, то, возможно, это решение увеличит доходы репетиторов, что не вызывает у меня никакого сочувствия. Мне кажется, что все-таки лучше было принять решение, которое обсуждалось на комитете Госдумы по науке и высшему образованию, а именно - учитывать средний балл аттестата», - заключил собеседник НСН.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что в 2027 году не планируется никаких серьезных изменений в Едином государственном экзамене – ни усложнения, ни облегчения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Уволенные из «Ленкома» Игорь и Ясмин Андреевы решили пока не работать
- Опасный Вьетнам: Что делать туристу, если его обокрали
- Фильм с Хабенским, Пересильд и Минаевым получил золото в Каннах
- «Только генетика!»: Гинеколог опровергла болезненность детей, рожденных через ЭКО
- Исполнитель тринадцать карат рассказал о работе с группой «Три дня дождя»
- В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй
- Кинокритика Теймура Алиева признали иноагентом
- Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
- Автомобиль BMW вылетел на остановку с людьми в Москве
- Политолог Мухин допустил, что Звинчука могли задержать с целью обмена