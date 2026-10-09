Исполнитель тринадцать карат рассказал о работе с группой «Три дня дождя»
Исполнитель «тринадцать карат» (Александр Ясюкевич) рассказал «Газете.Ru», что совместный с группой «Три дня дождя» трек «Ради чего?» был написан спонтанно.
По словам музыканта, он и фронтмен коллектива Глеб Викторов «всегда понимали друг друга, всегда чувствовали, что сказать и что спеть».
Говоря о выступлении с «Три дня дождя» Ясюкевич отметил, что, как и с песней, всё получилось без предварительных договорённостей.
«После концерта Глеба в Москве мы просто сказали друг другу «сегодня мы сделали людей счастливыми». Это и есть главный ответ на вопрос «ради чего все это?» — заключил певец.
Песня «Ради чего?» стала одним из 12 треков, вошедших в новую пластинку группы «Три дня дождя» «У Часть Вторая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Исполнитель тринадцать карат рассказал о работе с группой «Три дня дождя»
- В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй
- Кинокритика Теймура Алиева признали иноагентом
- Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
- Автомобиль BMW вылетел на остановку с людьми в Москве
- Политолог Мухин допустил, что Звинчука могли задержать с целью обмена
- Незначительный плюс: Возобновление полетов в Шарджу не обвалит цены на туры в ОАЭ
- Председателя «Яблока» Рыбакова оштрафовали за порчу бюллетеней на выборах
- Песков: Сроки нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны
- Песков анонсировал скорый телефонный разговор Путина и Трампа