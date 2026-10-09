Исполнитель тринадцать карат рассказал о работе с группой «Три дня дождя»

По словам музыканта, он и фронтмен коллектива Глеб Викторов «всегда понимали друг друга, всегда чувствовали, что сказать и что спеть».

Говоря о выступлении с «Три дня дождя» Ясюкевич отметил, что, как и с песней, всё получилось без предварительных договорённостей.

«После концерта Глеба в Москве мы просто сказали друг другу «сегодня мы сделали людей счастливыми». Это и есть главный ответ на вопрос «ради чего все это?» — заключил певец.

Песня «Ради чего?» стала одним из 12 треков, вошедших в новую пластинку группы «Три дня дождя» «У Часть Вторая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

