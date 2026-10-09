Фильм с Хабенским, Пересильд и Минаевым получил золото в Каннах
Фильм «Сценарная комната», который был создан коммуникационным агентством FreeMotion Group, получил золотую награду Cannes Corporate Media & TV Awards 2026 (Каннский фестиваль корпоративных фильмов, онлайн-медиа и документального кино).
Проект был признан лучшим в категории «Технологии, исследования и инновации». Также лента была отмечена двумя дипломами финалиста в номинациях «Информационные и разъясняющие фильмы» и «Имиджевые видео».
«Сценарная комната» - это метакомедия, которая объединила элементы художественной короткометражки и документального расследования. В ней снялись Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев. По сюжету они в ожидании режиссера обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего, однако в какой-то начинают подозревать, что сами находятся внутри сценария.
«Мы хотели рассказать о научных разработках и технологиях компании и сделать их частью полноценной кинематографической истории. Поэтому реальные ученые, исследования и технологии встроены в художественный сюжет, а документальная составляющая существует наравне с вымыслом», - рассказал сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства FreeMotion Вячеслав Гольдфельд.
Отмечается, что «Сценарная комната» стала первым фильмом российского производства, получившим золото Каннского фестиваля документального кино за последние несколько лет. Всего же в 2026 году лента получила 20 наград: 13 международных и 7 российских.
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