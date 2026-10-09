Фильм с Хабенским, Пересильд и Минаевым получил золото в Каннах

Проект был признан лучшим в категории «Технологии, исследования и инновации». Также лента была отмечена двумя дипломами финалиста в номинациях «Информационные и разъясняющие фильмы» и «Имиджевые видео».

«Сценарная комната» - это метакомедия, которая объединила элементы художественной короткометражки и документального расследования. В ней снялись Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев. По сюжету они в ожидании режиссера обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего, однако в какой-то начинают подозревать, что сами находятся внутри сценария.

«Мы хотели рассказать о научных разработках и технологиях компании и сделать их частью полноценной кинематографической истории. Поэтому реальные ученые, исследования и технологии встроены в художественный сюжет, а документальная составляющая существует наравне с вымыслом», - рассказал сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства FreeMotion Вячеслав Гольдфельд.

Отмечается, что «Сценарная комната» стала первым фильмом российского производства, получившим золото Каннского фестиваля документального кино за последние несколько лет. Всего же в 2026 году лента получила 20 наград: 13 международных и 7 российских.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил «Радиоточке НСН», что байопик о Викторе Цое будет интересен и «детям 1980-х», и жаждущим глубоких смыслов зумерам.

