Уволенные из «Ленкома» Игорь и Ясмин Андреевы решили пока не работать
Уволенные из «Ленкома» актеры Игорь и Ясмин Андреевы заявили «Газете.Ru», что уже получают предложения из других театров.
По словам артистов, в настоящее время они думают только «друг о друге и о нашей дочери». Поэтому пока отказываются от поступающих им предложений.
«Пока мы думаем. Из каких театров — не скажем», — поделились супруги.
Андреевы также рассказали, что в «Ленкоме» не стали продлевать с ними контракт из-за блога, в котором они публиковали юмористические ролики о тесных отношениях женатых коллег. Они выразили благодарность всем, кто поддержал их после ухода из театра.
Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что выпускников столичных театральных вузов следует привлекать в регионы не только льготами, но и развитием культуры в субъектах.
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