«Только генетика!»: Гинеколог опровергла болезненность детей, рожденных через ЭКО
Любовь Ерофеева заявила НСН, что болезненные дети могут рождаться и у родителей, которые зачали их естественным путем.
Данные о том, что дети, зачатые путем ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), имеют повышенный риск развития заболеваний, совершенно ложны, так как это определяется только генетикой родителей, заявила НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Исследователи из нескольких научных и медицинских центров КНР, статья которых опубликована в журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology, показали, что у «детей из пробирки» в будущем повышен риск развития некоторых заболеваний. Авторы нового исследования пришли к выводу, что виной тому может быть определенный геномный механизм. Он запускается в результате стресса, которому подвергаются эмбрионы во время лабораторных процедур ЭКО. Ерофеева опровергла это.
«Я думаю, таким образом пытаются подтвердить одну из гипотез. В России таких исследований не было. Дети, рожденные из пробирки, самые любимые, самые счастливые, потому что их долго ждут, и родители делают все, чтобы все силы и средства бросить на их воспитание. Они очень талантливые, они очень любимые в семье. Так что если какие-то генетические заболевания могут быть, так они могут быть и в обычном, естественном репродуктивном цикле. Я думаю, что это только генетика родителей. Это просто какой-то вброс, чтобы привлечь внимание к своим исследованиям», — рассказала она.
Ранее врач-акушер-гинеколог «Инвитро» Айнура Мамедова раскрыла, что стресс, недосып и плохое питание могут вызвать раннюю менопаузу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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