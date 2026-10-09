Данные о том, что дети, зачатые путем ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), имеют повышенный риск развития заболеваний, совершенно ложны, так как это определяется только генетикой родителей, заявила НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Исследователи из нескольких научных и медицинских центров КНР, статья которых опубликована в журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology, показали, что у «детей из пробирки» в будущем повышен риск развития некоторых заболеваний. Авторы нового исследования пришли к выводу, что виной тому может быть определенный геномный механизм. Он запускается в результате стресса, которому подвергаются эмбрионы во время лабораторных процедур ЭКО. Ерофеева опровергла это.