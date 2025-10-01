Автоэксперт раскритиковал решение использовать УАЗ в такси
Законодательство прямо запрещает использование такой машины, как УАЗ «Хантер», в качестве такси. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил автор Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.
По его словам, данная модель имеет сертификат категории N1G, то есть является грузовым автомобилем повышенной проходимости. Тогда как для использования в такси подходит только категория М1 - легковые машины.
«Я очень надеюсь, что они придут в себя ближе к марту 2026 года», — подчеркнул Максимов.
Он также добавил, что сомневается в том, что кто-то решит купить УАЗ «Хантер» для такси.
Ранее Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси по закону о локализации, в который попали УАЗ «Патриот» и «Хантер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
- Фигуристка Камила Валиева решила возобновить карьеру
- Политолог Данилов: Заявления Трампа о подлодках не приведут к третьей мировой
- Врач оценил разработки томских ученых против вируса оспы
- Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари
- Россиян предупредили о резком подорожании вина
- Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского
- На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран
- Согласие ХАМАС на план Трампа не завершит израильско-палестинский конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru