Автоэксперт раскритиковал решение использовать УАЗ в такси

Законодательство прямо запрещает использование такой машины, как УАЗ «Хантер», в качестве такси. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил автор Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

По его словам, данная модель имеет сертификат категории N1G, то есть является грузовым автомобилем повышенной проходимости. Тогда как для использования в такси подходит только категория М1 - легковые машины.

«Я очень надеюсь, что они придут в себя ближе к марту 2026 года», — подчеркнул Максимов.

Он также добавил, что сомневается в том, что кто-то решит купить УАЗ «Хантер» для такси.

Ранее Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси по закону о локализации, в который попали УАЗ «Патриот» и «Хантер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
