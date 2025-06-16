В Госдуме заявили, что рейтинг вузов поможет выбирать востребованные профессии
В топ закономерно попадают вузы, которые ориентированы на подготовку нужных стране кадров, например, в сфере IT, заявила НСН депутат Ольга Пилипенко.
Первый государственный рейтинг вузов поможет студентам выбрать специальности, которые сегодня наиболее востребованы и хорошо оплачиваются, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН.
В России заработал первый государственный рейтинг вузов и колледжей, который позволяет оценить востребованность на рынке труда выпускников образовательных организаций. Он рассчитывается отдельно для разных направлений подготовки и уровня образования - магистратуры или ординатуры, специалитета и колледжей. Причем власти оценивают именно реальные достижения - уровень трудоустройства и медианную зарплату. Первые места в нем занимают не всегда очевидные учебные заведения, пишут «Известия».
«Рейтинг нацелен на анализ трудоустройства выпускников и на среднюю заработную плату. Учитывается востребованность на рынке. Наши ведущие вузы показали одни из самых передовых результатов, МГУ, ВШЭ остались лидерами и в этом государственном рейтинге. Самые востребованные сегодня – специалисты по инженерному делу, по техническим наукам. В десятку вошли МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, татарстанский Иннополис. В гуманитарных науках учитывалась востребованность выпускников по специальностям языкознания, истории, философии и так далее. Для меня, например, стало неожиданностью, что на второй строчке здесь оказался Московский авиационный институт», - рассказала она.
По ее словам, в топ закономерно попадают вузы, которые ориентированы на подготовку нужных стране кадров, например, в сфере IT.
«Этот рейтинг больше оказывает влияние даже не на выбор вуза, а на то, какие специальности сегодня в приоритете. Студенты могут оценить, в какой сфере есть возможность работать и получать высокие зарплаты. Поэтому, например, в перечне появился Иннополис, который ориентирован на подготовку айтишников. Это закономерно. Ребята могут понять, какие направления в их регионе сегодня востребованы, где возможен карьерный рост», - добавила депутат.
Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом в России. Об этом говорится в «Мониторинге качества приема в вузы», который опубликован на официальном сайте Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
- Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
- Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
- СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
- Патриарх Кирилл: Следует гнать прочь призывающих на борьбу с российскими мусульманами
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
- В Белгороде предложили приостановить восстановление домов жителей, покинувших РФ
- Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- Пушилин: Армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска
- СМИ: Трамп и Зеленский встретятся в Канаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru