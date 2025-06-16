Первый государственный рейтинг вузов поможет студентам выбрать специальности, которые сегодня наиболее востребованы и хорошо оплачиваются, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН.

В России заработал первый государственный рейтинг вузов и колледжей, который позволяет оценить востребованность на рынке труда выпускников образовательных организаций. Он рассчитывается отдельно для разных направлений подготовки и уровня образования - магистратуры или ординатуры, специалитета и колледжей. Причем власти оценивают именно реальные достижения - уровень трудоустройства и медианную зарплату. Первые места в нем занимают не всегда очевидные учебные заведения, пишут «Известия».