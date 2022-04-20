В Госдуме заявили, что регионам предложат продлить майские праздники

По его словам, правительство России не поддержали озвученную парламентариями инициативу продлить выходые дни с 1 по 10 мая на федеральном уровне, однако такое право есть у руководства субъектов РФ.

Даванков отметил, что теперь предложение продлить майские праздники будет направлено губернаторам регионов, «где это актуально».

«Вместе с депутатами наших заксобраний будем обращаться к губернаторам... особенно в регионах, где важно развитие сельского хозяйства, чтобы в них эти майские праздники были продлены», — добавил вице-спикер.

Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что столичные власти не обсуждают возможность продления майских праздников.