Власти Москвы опровергли информацию о выходных с 1 по 10 мая
Столичные власти не обсуждают возможность продления майских праздников, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
«Нет. Подобные меры в правительстве Москвы не обсуждаются», - сказала Пенькова ТАСС
Ранее в ряде Telegram-каналах сообщили, что власти Москвы якобы могут сделать выходными дни с 4 по 6 мая, таким образом увеличив длительность праздников.
В начале апреля в партии «Новые люди» предложили ввести 10-дневные выходные с 1 по 10 мая, чтобы обеспечить снабжение россиян продовольствием.
Первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что длинные праздники наоборот могут «только навредить» сельхозотрасли.
Согласно производственному календарю на 2022 год, выходными должны быть дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.
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