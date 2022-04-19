Власти Москвы опровергли информацию о выходных с 1 по 10 мая

В начале апреля в партии «Новые люди» предложили ввести 10-дневные выходные с 1 по 10 мая, чтобы обеспечить снабжение россиян продовольствием.

Первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что длинные праздники наоборот могут «только навредить» сельхозотрасли.

Согласно производственному календарю на 2022 год, выходными должны быть дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.

