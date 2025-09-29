В Госдуме заявили, что работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников
Вопрос индексации зарплаты в России касается почти каждого работника, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
По его словам, для организаций бюджетной сферы это предусмотрено напрямую, для коммерческих компаний существует требование закрепить механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах. В случае, если работодатель не индексирует зарплату, сотрудник может обратиться с соответствующим заявлением к руководству организации. Если это не сработает - в Государственную инспекцию труда и затем в суд.
Парламентарий отметил, что по закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. При этом премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты.
Ранее стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
