В Госдуме заявили, что работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников

По его словам, для организаций бюджетной сферы это предусмотрено напрямую, для коммерческих компаний существует требование закрепить механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах. В случае, если работодатель не индексирует зарплату, сотрудник может обратиться с соответствующим заявлением к руководству организации. Если это не сработает - в Государственную инспекцию труда и затем в суд.

Парламентарий отметил, что по закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. При этом премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты.

