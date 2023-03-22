В Госдуме заявили, что пункты Wildberries будут работать в штатном режиме

Он отметил, что стороны проявили терпение и желание найти устраивающее всех решение, сделали шаги навстречу. По его словам, всего было 12 пунктов разногласий, по четырём из них были достигнуты все договоренности - по остальным ведётся работа.

«Не сомневаюсь, что пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме. За это волноваться больше не надо», - подчеркнул Гусев.

Парламентарий добавил, что конфликт в Wildberries вскрыл множество системных проблем, которые будут решаться на государственном уровне, следующая трёхсторонняя встреча состоится 5 апреля.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries разблокировал пункты выдачи заказов, которые были закрыты из-за нарушений договора-оферты, сообщает RT.