«Грех распространенный»: Путин заявил, что мат является частью русского языка
Ненормативная лексика является частью русского языка. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России он согласился с заслуженной артисткой РФ Екатериной Гусевой, которая указала, что «мат - это анти-молитва».
«Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный», - отметил Путин.
Российский лидер добавил, что для борьбы с ненормативной лексикой следует повышать общую культуру.
Ранее digital-агентство «Интериум» провело исследование и выяснило, что в 2024 году Москва заняла первое место индекса сквернословящих жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru