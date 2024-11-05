«Грех распространенный»: Путин заявил, что мат является частью русского языка

На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России он согласился с заслуженной артисткой РФ Екатериной Гусевой, которая указала, что «мат - это анти-молитва».

«Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный», - отметил Путин.

Российский лидер добавил, что для борьбы с ненормативной лексикой следует повышать общую культуру.

Ранее digital-агентство «Интериум» провело исследование и выяснило, что в 2024 году Москва заняла первое место индекса сквернословящих жителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

