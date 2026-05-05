Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 88 украинских БПЛА

В военном ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 9:00 до 14:00 мск 5 мая над 14 регионами страны.

В частности, украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, дроны ВСУ были сбиты на Крымом и Чувашией, а также над Московским регионом.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 43 украинских беспилотников над девятью регионами России, пишут «Известия».

