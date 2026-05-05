Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 88 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за пять часов сбили над территорией России 88 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

В военном ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 9:00 до 14:00 мск 5 мая над 14 регионами страны.

В частности, украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, дроны ВСУ были сбиты на Крымом и Чувашией, а также над Московским регионом.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 43 украинских беспилотников над девятью регионами России, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
