Напавшему на свердловского губернатора Паслера оренбуржцу сократили срок ареста
Жителю Оренбургской области Серику Таспакову, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, сократили срок ареста. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в Екатеринбурге на митинге 1 мая. Пытавшегося пройти к чиновнику 42-летнего мужчину успели задержать сотрудники службы безопасности.
В итоге Таспакова признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте и назначили административный арест на 14 суток. По итогам апелляционного рассмотрения срок сократили до четырёх суток.
Ранее Мособлсуд прекратил уголовное дело о самоуправстве в отношении рэпера Алексея Долматова (Гуф), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
