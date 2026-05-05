Напавшему на свердловского губернатора Паслера оренбуржцу сократили срок ареста

Жителю Оренбургской области Серику Таспакову, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, сократили срок ареста. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл в Екатеринбурге на митинге 1 мая. Пытавшегося пройти к чиновнику 42-летнего мужчину успели задержать сотрудники службы безопасности.

В итоге Таспакова признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте и назначили административный арест на 14 суток. По итогам апелляционного рассмотрения срок сократили до четырёх суток.

ФОТО: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
