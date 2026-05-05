Власти Санкт-Петербурга допустили ограничение интернета в День Победы

По его словам, решение об ограничении будет приниматься в зависимости от складывающейся обстановки.

«Будет ли ограничение интернета, пока не известно, но, скорее всего, в период проведения мероприятий, — да», — сказал он.

Равин также добавил, что во время парада Дворцовая площадь будет закрыта для посетителей, при этом пешеходные зоны на Невском проспекте перекрывать не будут.

Ранее жители Санкт-Петербурга получили уведомления от сотовых операторов о том, что в городе отключат интернет «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

