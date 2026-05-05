Власти Санкт-Петербурга допустили ограничение интернета в День Победы
Ограничения интернета могут ввести в Санкт-Петербурге во время мероприятий в День Победы. Об этом журналистам заявил замглавы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
По его словам, решение об ограничении будет приниматься в зависимости от складывающейся обстановки.
«Будет ли ограничение интернета, пока не известно, но, скорее всего, в период проведения мероприятий, — да», — сказал он.
Равин также добавил, что во время парада Дворцовая площадь будет закрыта для посетителей, при этом пешеходные зоны на Невском проспекте перекрывать не будут.
Ранее жители Санкт-Петербурга получили уведомления от сотовых операторов о том, что в городе отключат интернет «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
