Власти Санкт-Петербурга допустили ограничение интернета в День Победы

Ограничения интернета могут ввести в Санкт-Петербурге во время мероприятий в День Победы. Об этом журналистам заявил замглавы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

Россиян призвали отказаться от такси и доставки из-за сбоев мобильного интернета

По его словам, решение об ограничении будет приниматься в зависимости от складывающейся обстановки.

«Будет ли ограничение интернета, пока не известно, но, скорее всего, в период проведения мероприятий, — да», — сказал он.

Равин также добавил, что во время парада Дворцовая площадь будет закрыта для посетителей, при этом пешеходные зоны на Невском проспекте перекрывать не будут.

Ранее жители Санкт-Петербурга получили уведомления от сотовых операторов о том, что в городе отключат интернет «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
