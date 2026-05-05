В Крыму отменили военный парад и акцию «Бессмертный полк»

Военный парад и шествие «Бессмертный полк» в Крыму 9 мая проводить не будут. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Хотят запугать: Как защитить российские регионы от дронов накануне Дня Победы

Он отметил, что решение «продиктовано соображениями безопасности». Оно также касается и других массовых мероприятий.

«Власти сделают всё необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах», - написал Аксёнов.

Чиновник также добавил, что республика «встретит главный праздник достойно».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене парада Победы в Воронеже соображениям безопасности, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:Бессмертный ПолкДень ПобедыПарадКрымСергей Аксенов

Горячие новости

Все новости

партнеры