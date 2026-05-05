В Крыму отменили военный парад и акцию «Бессмертный полк»
Военный парад и шествие «Бессмертный полк» в Крыму 9 мая проводить не будут. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Он отметил, что решение «продиктовано соображениями безопасности». Оно также касается и других массовых мероприятий.
«Власти сделают всё необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах», - написал Аксёнов.
Чиновник также добавил, что республика «встретит главный праздник достойно».
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене парада Победы в Воронеже соображениям безопасности, пишут «Известия».
