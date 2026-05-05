Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке квартиры

Чтобы сэкономить на покупке квартиры от 10 до 25% её стоимости россиянам следует, в первую очередь, выгодно накопить сумму первоначального взноса. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Крым догнал Москву по спросу на элитную недвижимость

По его словам, также важны «повышение насмотренности и выбор правильного объекта». Это позволит лучше понять рынок в целом, а также адекватность стоимости конкретного объекта.

Кроме того, необходимо изучить доступные программы финансирования, в том числе предложения непосредственно от застройщиков, которые могут предоставлять субсидированную ипотеку и рассрочки. Эксперт указал, что при наличии полной суммы они позволяют хорошо сэкономить за счёт размещения средств на банковском вкладе.

«Также нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с «чистым» профилем получают лучшие условия по ипотеке: разница в ставке даже на 1% при кредите 10 млн рублей дает колоссальную экономию за полный срок», - указал эксперт.

Зубик добавил, что при рассмотрении предложений на вторичном рынке главным источником экономии является торг.

Ранее директор по развитию ипотечного страхования «Росгосстраха» Виктория Лессар заявила, что страхование жизни и здоровья при ипотеке помогает защитить заёмщика и его близких от финансовых рисков в случае тяжелых жизненных обстоятельств, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КвартираЭкономияНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры