Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке квартиры
Чтобы сэкономить на покупке квартиры от 10 до 25% её стоимости россиянам следует, в первую очередь, выгодно накопить сумму первоначального взноса. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.
По его словам, также важны «повышение насмотренности и выбор правильного объекта». Это позволит лучше понять рынок в целом, а также адекватность стоимости конкретного объекта.
Кроме того, необходимо изучить доступные программы финансирования, в том числе предложения непосредственно от застройщиков, которые могут предоставлять субсидированную ипотеку и рассрочки. Эксперт указал, что при наличии полной суммы они позволяют хорошо сэкономить за счёт размещения средств на банковском вкладе.
«Также нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с «чистым» профилем получают лучшие условия по ипотеке: разница в ставке даже на 1% при кредите 10 млн рублей дает колоссальную экономию за полный срок», - указал эксперт.
Зубик добавил, что при рассмотрении предложений на вторичном рынке главным источником экономии является торг.
Ранее директор по развитию ипотечного страхования «Росгосстраха» Виктория Лессар заявила, что страхование жизни и здоровья при ипотеке помогает защитить заёмщика и его близких от финансовых рисков в случае тяжелых жизненных обстоятельств, пишут «Известия».
