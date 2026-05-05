Макрон: Армения больше не нуждается в покровительстве России
Армения больше не нуждается в покровительстве России. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Выступаяна форуме «Ереванский диалог», он указал, что «это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли».
«Армения решительно движется навстречу Европе и всегда была полноправным членом европейской семьи», - отметил французский лидер.
Также Макрон добавил, что не считает свою поддержку действующему премьеру Армении Николу Пашиняну вмешательством в парламентские выборы, которые пройдут в республике 7 июня.
Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Россия потеряла Армению, так как в политическом пространстве республики не осталось ни одной пророссийской силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
