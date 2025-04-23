В Госдуме защитили школьные булочки и сосиски от желающих их запретить
Алексей Куринный в беседе с НСН не увидел необходимости в запрете продажи мучных изделий в школах, а Татьяна Буцкая отметила, что за тем, что дети едят в школе, должны следить родители.
В школах не могут продаваться вредные для детей продукты, так как норму работы школьных столовых регулирует СанПиН, а булочки и сосиски – незапрещенные продукты, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить выбор продуктов для продажи в школьных столовых. Она отметила, что родителей беспокоят позиции, представленные в меню, например, булочки, сосиски в тесте и лимонады. Куринный отметил, что продажа реально вредных продуктов и так ограничена в школах.
«В школьных столовых у нас работает в данном случае СанПиН от 2020 года, который не допускает использования вредных продуктов. Плюс есть ограничения для школьных буфетов, где запрещена продажа таких продуктов. Булочки и сосиски - это незапрещенные продукты, поэтому я не вижу смысла запрещать их. А продажа многих других вредных продуктов и так ограничена. Речь идет о чипсах, сухариках, фастфуда в некоторых вариантах», - заявил он.
В свою очередь заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая выразила мнение, что за тем, что дети покупают в школьной столовой, и в каких объемах, должны следить родители.
«Школы составляют двухнедельное меню, где ничего не повторяется. И, конечно, там соблюдаются все нормы по белкам, жирам, углеводам. Если ребенок завтракает и обедает, то проблемы не возникает. Касательно того, что продается в столовых, там тоже есть регламент, что должна продаваться здоровая еда, без сладких напитков. Понятно, что одна булочка раз в три дня - это не страшно. Или порция орешков. Другое дело, что это не должно быть системой. Но, если съесть пять порций орешков, то ты уже перекроешь суточную норму калорий. А с точки зрения того, что дети покупают, здесь, скорее, требуется контроль родителей, куда ребенок тратит деньги. И во многих регионах это уже решено, поскольку родители могут контролировать не только чем завтракает и обедает ребенок, но и то, что он в школе покупает», - рассказала она НСН.
Ранее острую кишечную инфекцию заподозрили у более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родкомитет спортсменов встал на защиту тренера, обвиняемого в домогательствах
- СМИ: Украина и ЕС хотят гарантий безопасности перед переговорами с Россией
- Песков заявил, что Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа
- Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
- Песков: Конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов
- Вучич подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве
- СМИ: Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров и прекратить помощь
- «Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского
- Кремль сообщил о подготовке ко встрече Путина и Трампа
- Заявления США о выходе из переговоров назвали манипуляцией ради выгоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru