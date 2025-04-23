В школах не могут продаваться вредные для детей продукты, так как норму работы школьных столовых регулирует СанПиН, а булочки и сосиски – незапрещенные продукты, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить выбор продуктов для продажи в школьных столовых. Она отметила, что родителей беспокоят позиции, представленные в меню, например, булочки, сосиски в тесте и лимонады. Куринный отметил, что продажа реально вредных продуктов и так ограничена в школах.

«В школьных столовых у нас работает в данном случае СанПиН от 2020 года, который не допускает использования вредных продуктов. Плюс есть ограничения для школьных буфетов, где запрещена продажа таких продуктов. Булочки и сосиски - это незапрещенные продукты, поэтому я не вижу смысла запрещать их. А продажа многих других вредных продуктов и так ограничена. Речь идет о чипсах, сухариках, фастфуда в некоторых вариантах», - заявил он.