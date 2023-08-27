В Госдуме захотели лишать уклонистов гражданства

По его словам, готов документ о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. На следующей неделе он будет внесен для рассмотрения депутатами. Мера затронет тех, кто не встал в обозначенные законом рамки на воинский учет, а также пытался уклониться от армии. Парламентарий также предложил депортировать нарушителей.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что считает свой законопроект о лишении российского гражданства правильным, даже оставшись без соавторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

