В Госдуме захотели лишать уклонистов гражданства
В Госдуму внесут проект закона, согласно которому, уклонисты будут лишаться приобретенного гражданства, сообщил в Telegram депутат Госдумы Михаил Матвеев.
По его словам, готов документ о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. На следующей неделе он будет внесен для рассмотрения депутатами. Мера затронет тех, кто не встал в обозначенные законом рамки на воинский учет, а также пытался уклониться от армии. Парламентарий также предложил депортировать нарушителей.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что считает свой законопроект о лишении российского гражданства правильным, даже оставшись без соавторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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