Трое сенаторов отозвали подписи под законопроектом о лишении гражданства

Вместе с тем собеседник агентства сенатор Сергей Цеков — единственный оставшийся автор инициативы — заявил, что не намерен ее отзывать.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил, что инициатива о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



