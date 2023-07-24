Трое сенаторов отозвали подписи под законопроектом о лишении гражданства

Сенаторы Сергей Колбин, Ольга Бас и Екатерина Алтабаева отозвали подписи под законопроектом, предусматривающим в некоторых случаях лишения гражданства лиц, получивших его по рождению. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Вместе с тем собеседник агентства сенатор Сергей Цеков — единственный оставшийся автор инициативы — заявил, что не намерен ее отзывать.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил, что инициатива о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:СенаторыЗаконопроектСовет Федерации РФ

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